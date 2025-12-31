EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Danone-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Danone-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 49,23 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Danone-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203,128 Danone-Aktien. Die gehaltenen Danone-Papiere wären am 30.12.2025 15 644,93 EUR wert, da der Schlussstand 77,02 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,45 Prozent angewachsen.

Danone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at