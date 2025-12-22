Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

Handelsmaßnahme 22.12.2025 11:37:39

Danone-Aktie belastet: Chinas Maßnahme trifft EU-Milchprodukte

Die Aktien von Danone stehen am Montag wegen negativer Nachrichten aus China unter Druck.

Zeitweise sanken die Danone-Papiere an der EURONEXT Paris um 1,47 Prozent auf 76,62 Euro, womit sie im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 unter den schwächsten Werten waren.

Die Nachricht, dass China eine Anti-Subventionsabgabe auf EU-Milchprodukte verhängte, dürfte belasten. Mit den Kurseinbußen sanken die Papiere unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend.

Auch die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf die kurzfristige Entwicklung gibt, ist nun in Gefahr.

/ajx/zb

PARIS (dpa-AFX Broker)

