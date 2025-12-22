Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Handelsmaßnahme
|
22.12.2025 11:37:39
Danone-Aktie belastet: Chinas Maßnahme trifft EU-Milchprodukte
Zeitweise sanken die Danone-Papiere an der EURONEXT Paris um 1,47 Prozent auf 76,62 Euro, womit sie im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 unter den schwächsten Werten waren.
Die Nachricht, dass China eine Anti-Subventionsabgabe auf EU-Milchprodukte verhängte, dürfte belasten. Mit den Kurseinbußen sanken die Papiere unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend.
Auch die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf die kurzfristige Entwicklung gibt, ist nun in Gefahr.
/ajx/zb
PARIS (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com