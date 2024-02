ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Wolters Kluwer auf 157 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer nach Jahreszahlen von 147 auf 157 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit seinen erhöhten Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2024 trage er dem Ausblick des niederländischen Informationsdienstleisters für das laufende Jahr Rechnung, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 19:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 00:15 / GMT

