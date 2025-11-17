EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wolters Kluwer-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Wolters Kluwer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse ASX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Wolters Kluwer-Papier bei 151,65 EUR. Bei einem Wolters Kluwer-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 65,941 Wolters Kluwer-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 94,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 227,50 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 37,73 Prozent verkleinert.

Alle Wolters Kluwer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at