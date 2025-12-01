EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Wolters Kluwer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Wolters Kluwer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,339 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 1 313,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,60 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 31,34 Prozent.

Der Börsenwert von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 21,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at