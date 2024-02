ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 39 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 43 auf 39 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Essenslieferdienstes entwickele sich weiterhin deutlich schlechter als der europäische Internetsektor, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies liege wohl daran, dass sich der Wunsch der Anleger nach Bilanzverbesserungen bislang nicht erfüllt habe. Für die Aktie werde wohl ein Zwischenbericht am 14. Februar wichtig. Er berücksichtigte Währungseffekte in seinem Bewertungsmodell und etwas niedrigere langfristige Margenerwartungen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 14:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 14:24 / GMT

