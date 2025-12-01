Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 07:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt ASML auf 'Analyst Focus List'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML (ASML NV) von 1000 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande setzte die Aktien des Lithografie-Spezialisten zudem auf die "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen von JPMorgan. ASML befinde sich in einem mehrjährigen Aufschwung, so der Experte am Freitagabend. Im Rahmen seines Branchenausblicks für 2026 sind die Aktien der Niederländer auch sein Halbleiter-Favorit. Angesichts immens steigender Marktpreise für DRAM-Speicherchips sei es keine Frage des ob, sondern lediglich wann neue Kapazitäten aufgebaut würden. Moderne DRAM-Speicher nutzen EUV-Belichtung von ASML./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten