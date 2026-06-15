ASML NV Aktie

1 650,80EUR 38,80EUR 2,41%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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15.06.2026 08:36:02

ASML NV Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts früher Signale für Preisanhebungen könnten die Aktien der Halbleiterausrüster sich wieder besser als die der -hersteller entwickeln, schrieb David Dai in einer Brancheneinschätzung vom Sonntagabend. Auch ASML sollte von der Angebotsknappheit profitieren./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 700,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 642,20 € 		Abst. Kursziel*:
3,52%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 650,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,98%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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