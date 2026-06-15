ASML NV Aktie
|1 650,80EUR
|38,80EUR
|2,41%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts früher Signale für Preisanhebungen könnten die Aktien der Halbleiterausrüster sich wieder besser als die der -hersteller entwickeln, schrieb David Dai in einer Brancheneinschätzung vom Sonntagabend. Auch ASML sollte von der Angebotsknappheit profitieren./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 700,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 642,20 €
|
Abst. Kursziel*:
3,52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 650,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,98%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
12.06.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
12.06.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
12.06.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)