ASML NV Aktie

1 484,40EUR 0,00EUR 0,00%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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03.06.2026 06:21:27

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1515 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen an den Anlagenbauer für die Chipindustrie für 2027 und 2028 müssten komplett überarbeitet werden, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die jüngsten Signale aus dem Konzern zu den Kapazitäten für EUV-Lithografiesysteme seien sehr optimistisch gewesen und deuteten auf eine starke Kundennachfrage hin. Immersions-DUV-Lithografie werde ein weiterer Wachstumstreiber für die Niederländer. Damit können extrem kleine Mikrochips gebaut werden. Deshpande hob seine Schätzungen für 2027 und 2028 an und sieht sich gerade 2028 klar über den Markterwartungen. Beim Gewinn je Aktie seien es gut 35 Prozent./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1 900,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 478,00 € 		Abst. Kursziel*:
28,55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 484,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,00%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:21 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
25.05.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
21.05.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 480,00 0,00% ASML NV

Aktuelle Aktienanalysen

07:32 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:27 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:24 Danone Buy UBS AG
07:14 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:13 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:09 Fresenius Buy UBS AG
07:09 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:08 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:02 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:32 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:21 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.06.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Südzucker Halten DZ BANK
02.06.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
02.06.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
02.06.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Outperform Bernstein Research
02.06.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
02.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
02.06.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
02.06.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
02.06.26 PORR Erste Group Bank
02.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
02.06.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Renault Sell UBS AG
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