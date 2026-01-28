ASML NV Aktie

1 180,20EUR -26,40EUR -2,19%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 16:14:42

ASML NV Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen und einem Ausblick von 875 auf 1285 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterproduzenten habe 2025 einen starken Endspurt hingelegt, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. ASML habe zahlreiche Rekorde aufgestellt und einen sehr guten Ausblick gegeben./bek/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Halten
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
1 185,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
1 180,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten

Analysen zu ASML NV

mehr Analysen
16:14 ASML NV Halten DZ BANK
10:12 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:28 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:23 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 197,40 -0,76% ASML NV

Aktuelle Aktienanalysen

16:14 ASML NV Halten DZ BANK
14:40 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
13:20 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13:17 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:27 Boeing Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Intel Market-Perform Bernstein Research
11:43 NVIDIA Outperform Bernstein Research
11:00 PUMA Outperform Bernstein Research
10:59 Air Liquide Outperform Bernstein Research
10:56 Boeing Outperform Bernstein Research
10:33 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
10:32 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:12 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:45 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
09:41 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
09:19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
09:10 HENSOLDT Equal-weight Morgan Stanley
09:06 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
08:52 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
08:52 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
08:44 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
08:28 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:23 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:10 Continental Buy UBS AG
08:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
07:53 L'Oréal Buy UBS AG
07:47 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
07:46 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:45 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:28 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
07:27 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:20 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:59 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
06:57 PUMA Equal Weight Barclays Capital
06:48 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:41 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:37 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:24 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 Boeing Outperform RBC Capital Markets
06:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
06:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen