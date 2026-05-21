ASML NV Aktie
|1 335,20EUR
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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande ging am Donnerstag auf eine Gesprächsrunde mit dem Finanzchef des Chip-Ausrüsters im Rahmen der TMT-Konferenz der Investmentbank ein. Roger Dassen habe die Pläne zur Kapazitätsausweitung bei EUV-Anlagen bestätigt. Mit diesem enormen Schritt würde man die Kapazität seit 2025 verdoppeln. Bezüglich der neuen High-NA-Generation habe ASML bestätigt, dass alle wichtigen Kunden im Boot seien./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 10:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 10:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
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Unternehmen:
ASML NV
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1 515,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 331,40 €
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Abst. Kursziel*:
13,79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 335,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,47%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
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