ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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21.05.2026 13:05:13

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande ging am Donnerstag auf eine Gesprächsrunde mit dem Finanzchef des Chip-Ausrüsters im Rahmen der TMT-Konferenz der Investmentbank ein. Roger Dassen habe die Pläne zur Kapazitätsausweitung bei EUV-Anlagen bestätigt. Mit diesem enormen Schritt würde man die Kapazität seit 2025 verdoppeln. Bezüglich der neuen High-NA-Generation habe ASML bestätigt, dass alle wichtigen Kunden im Boot seien./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 10:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 10:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1 515,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 331,40 € 		Abst. Kursziel*:
13,79%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 335,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,47%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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