NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande ging am Donnerstag auf eine Gesprächsrunde mit dem Finanzchef des Chip-Ausrüsters im Rahmen der TMT-Konferenz der Investmentbank ein. Roger Dassen habe die Pläne zur Kapazitätsausweitung bei EUV-Anlagen bestätigt. Mit diesem enormen Schritt würde man die Kapazität seit 2025 verdoppeln. Bezüglich der neuen High-NA-Generation habe ASML bestätigt, dass alle wichtigen Kunden im Boot seien./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 10:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 10:53 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.