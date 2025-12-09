Ferrari Aktie
|330,00EUR
|1,60EUR
|0,49%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 425 auf 420 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne mit Zahlen, die sich mit den Markterwartungen decken, schrieb Henning Cosman in seinem Ausblick am Dienstag. Die Aussagen des Luxusautoherstellers zum Geschäftsjahr 2025/26 dürften von Zurückhaltung geprägt sein./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
420,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
330,50 €
|
Abst. Kursziel*:
27,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
330,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,27%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
