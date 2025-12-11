Ferrari Aktie

310,10EUR -1,80EUR -0,58%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

11.12.2025 07:06:03

Ferrari Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ferrari von 394 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi kappte am Mittwochabend seine Schätzungen für den Sportwagenbauer im Nachgang der jüngsten Luxusgüterkonferenz von JPMorgan und einer Roadshow in London. Damit würden gewisse Unsicherheiten bezüglich der Kostenentwicklung und der Einführung von Elektro-Modellen berücksichtigt, schrieb er./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
312,50 € 		Abst. Kursziel*:
12,00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
310,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,87%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

