NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ferrari von 394 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi kappte am Mittwochabend seine Schätzungen für den Sportwagenbauer im Nachgang der jüngsten Luxusgüterkonferenz von JPMorgan und einer Roadshow in London. Damit würden gewisse Unsicherheiten bezüglich der Kostenentwicklung und der Einführung von Elektro-Modellen berücksichtigt, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
312,50 €
|
Abst. Kursziel*:
12,00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
310,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,87%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
