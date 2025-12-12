Ferrari Aktie

313,70EUR 1,10EUR 0,35%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 10:52:59

Ferrari Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari bei einem Kursziel von 563 Dollar auf "Buy" belassen. Nach einem Treffen mit einem der größten Ferrari-Händler in den USA sei sie der Meinung, dass der Sportwagenhändler zum Schutz seines langfristigen Wachstums und der Marke die richtigen Schritte unternehmen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag. Am Auftragsverhalten der US-Kunden habe sich nicht Wesentliches verändert, und der Sportwagenbauer ziehe auch weiterhin neue Käufer an. Aktuell erschienen lediglich mit dem SF90 und dem 296 zwei Modelle unter Druck. Damit reagiert Pusz auf Befürchtungen von Investoren, die sich nach dem Kapitalmarkttag Sorgen um den Restwert der Fahrzeuge und die Nachfrage machten./tav/ag


Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
314,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
313,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.mehr Nachrichten

Analysen zu Ferrari N.V.mehr Analysen

10:52 Ferrari Buy UBS AG
11.12.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Ferrari Overweight Barclays Capital
27.11.25 Ferrari Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ferrari N.V. 313,70 0,35% Ferrari N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

12:34 Linde Buy Deutsche Bank AG
12:32 Roche Hold Deutsche Bank AG
12:10 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
12:02 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
11:58 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
11:54 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
11:45 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
11:42 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
11:23 Diageo Overweight Barclays Capital
11:23 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
11:21 Shell Overweight Barclays Capital
11:20 Eni Overweight Barclays Capital
11:19 BP Overweight Barclays Capital
11:14 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
11:11 Rio Tinto Neutral UBS AG
11:09 Aurubis Neutral UBS AG
11:08 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
10:52 Ferrari Buy UBS AG
10:35 TAG Immobilien Buy Warburg Research
10:28 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
10:26 Hennes & Mauritz AB Underperform Bernstein Research
10:25 Schneider Electric Buy UBS AG
10:23 Inditex Outperform Bernstein Research
10:23 PUMA Outperform Bernstein Research
10:14 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:13 Zalando Underperform Bernstein Research
10:10 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
10:08 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
09:57 UBM Development buy Erste Group Bank
09:51 Linde Buy UBS AG
09:49 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:39 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:39 Givaudan Neutral UBS AG
09:37 L'Oréal Neutral UBS AG
09:35 TUI Buy Deutsche Bank AG
09:25 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:25 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:18 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:17 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:17 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:58 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:52 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:49 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:39 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:38 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
07:31 Covestro Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen