Ferrari Aktie
|313,70EUR
|1,10EUR
|0,35%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari bei einem Kursziel von 563 Dollar auf "Buy" belassen. Nach einem Treffen mit einem der größten Ferrari-Händler in den USA sei sie der Meinung, dass der Sportwagenhändler zum Schutz seines langfristigen Wachstums und der Marke die richtigen Schritte unternehmen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag. Am Auftragsverhalten der US-Kunden habe sich nicht Wesentliches verändert, und der Sportwagenbauer ziehe auch weiterhin neue Käufer an. Aktuell erschienen lediglich mit dem SF90 und dem 296 zwei Modelle unter Druck. Damit reagiert Pusz auf Befürchtungen von Investoren, die sich nach dem Kapitalmarkttag Sorgen um den Restwert der Fahrzeuge und die Nachfrage machten./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
314,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
313,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.mehr Nachrichten
|
09.12.25
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley senkt Kursziel (dpa-AFX)
|
12.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari-Aktie im Plus: Umsatz und Gewinn gesteigert (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
03.11.25
|Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ferrari N.V.mehr Analysen
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|313,70
|0,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:34
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|11:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:45
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11:42
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|11:23
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11:23
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|11:19
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:14
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|11:11
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:09
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|11:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:35
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|10:28
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|10:25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|10:23
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|10:23
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:13
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|10:10
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|09:57
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|09:51
|Linde Buy
|UBS AG
|09:49
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|09:37
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|09:35
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:17
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:17
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:58
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:49
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)