16.12.2025 06:40:49

Ferrari Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 460 auf 435 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan kappte seine kurzfristigen Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er begründet dies mit geringeren Absatzerwartungen, Mix-Effekten und dem schwächeren US-Dollar. Die jüngste Kurskorrektur sieht Narayan aber als Chance./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
435,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
312,00 € 		Abst. Kursziel*:
39,42%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
312,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,16%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12.12.25 Ferrari Buy UBS AG
11.12.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Ferrari Overweight Barclays Capital
27.11.25 Ferrari Buy UBS AG
