Ferrari Aktie
|312,60EUR
|-0,70EUR
|-0,22%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 460 auf 435 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan kappte seine kurzfristigen Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er begründet dies mit geringeren Absatzerwartungen, Mix-Effekten und dem schwächeren US-Dollar. Die jüngste Kurskorrektur sieht Narayan aber als Chance./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
435,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
312,00 €
Abst. Kursziel*:
39,42%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
312,60 €
Abst. Kursziel aktuell:
39,16%
Analyst Name::
Tom Narayan
KGV*:
-
