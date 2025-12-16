Ferrari Aktie

Ferrari Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari von 399 auf 381 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Ausblick für 2026 dürfte zum reinigenden Gewitter werden, schrieb Michael Filatov am Montagabend. Er erwartet die "finale Korrektur" der Markterwartungen und anschließend freie Bahn für neue Kursdynamik./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
381,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
312,00 € 		Abst. Kursziel*:
22,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
313,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,57%
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

