HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari von 399 auf 381 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Ausblick für 2026 dürfte zum reinigenden Gewitter werden, schrieb Michael Filatov am Montagabend. Er erwartet die "finale Korrektur" der Markterwartungen und anschließend freie Bahn für neue Kursdynamik./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
381,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
312,00 €
|
Abst. Kursziel*:
22,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
313,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,57%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
