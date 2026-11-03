HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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03.11.2026 13:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HUGO BOSS nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den eingetrübten Ergebnisausblick (Ebit) auf 2026 wertete er aber als negatives Signal für die Frasers Group, die Mehrheitseigentümerin des Modeunternehmens./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST
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Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|38,33
|0,16%