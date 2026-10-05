Nutrien Aktie
|62,12EUR
|-0,06EUR
|-0,10%
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Unter den Düngemittelproduzenten schlage sich Nutrien stark, schrieb Andrew Wong in einer Branchenstudie am Montag. Das geschäftliche Umfeld entwickele sich günstig für das Unternehmen. Die Branche profitiere von hohen Getreidepreisen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 85,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 70,06
|
Abst. Kursziel*:
21,32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 70,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,27%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
04.10.26
|US to receive potash shipment from Belarus as relations thaw (Financial Times)
|
04.10.26
|US to receive potash shipment from Belarus as relations thaw (Financial Times)
|
10.08.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nutrien auf 'Outperform' - Ziel 85 Dollar (dpa-AFX)
|
04.08.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Nutrien auf 'Hold' - Ziel runter auf 63 Dollar (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|12:51
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Nutrien Sell
|UBS AG
|18.11.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|62,14
|-0,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:56
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:07
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:07
|Hermès Sell
|UBS AG
|10:04
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG