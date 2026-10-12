Nutrien Aktie
|59,60EUR
|-0,66EUR
|-1,10%
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien von 63 auf 71 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Marktbedingungen für Kalisalz seien nach wie vor günstig für die Düngemittelproduzenten, schrieb Laurence Alexander in einer Studie am Montag. Lieferengpässe hätten steigende Preise zur Folge. Niedrigere Volumina und höhere Kosten könnten dagegen die Ergebnisse im Geschhäft mit Stickstoff belasten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 71,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 67,48
|
Abst. Kursziel*:
5,22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 67,42
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,31%
|
Analyst Name::
Laurence Alexander
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
04.10.26
|US to receive potash shipment from Belarus as relations thaw (Financial Times)
|
04.10.26
|US to receive potash shipment from Belarus as relations thaw (Financial Times)
|
10.08.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nutrien auf 'Outperform' - Ziel 85 Dollar (dpa-AFX)
|
04.08.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Nutrien auf 'Hold' - Ziel runter auf 63 Dollar (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Nutrien Sell
|UBS AG
|18.11.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|60,02
|-0,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG