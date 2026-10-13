Nutrien Aktie
|61,54EUR
|0,78EUR
|1,28%
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Niedrigere Preise für Getreide und Düngemittel hätten zuletzt auf den Aktien nordamerikanischer Hersteller gelastet, schrieb Andrew Wong in einer Branchenstudie am Dienstag. Chinesische Exporte von Stickstoff hätten die Preise nach unten gedrückt. Hohe Gaspreise in Europa dürften aber in ein saisonal stärkeres erstes Quartal hinein wieder für höhere Preise sorgen. Vor allem dann, wenn der Konflikt zwischen den USA und dem Iran fortdauere./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 85,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 68,42
|
Abst. Kursziel*:
24,23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 69,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,03%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
04.10.26
|US to receive potash shipment from Belarus as relations thaw (Financial Times)
|
04.10.26
|US to receive potash shipment from Belarus as relations thaw (Financial Times)
|
10.08.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nutrien auf 'Outperform' - Ziel 85 Dollar (dpa-AFX)
|
04.08.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Nutrien auf 'Hold' - Ziel runter auf 63 Dollar (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|17:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Nutrien Sell
|UBS AG
|18.11.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|61,28
|0,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:04
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17:08
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:02
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:59
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:41
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:36
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|16:31
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:22
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:21
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13:16
|ABB Neutral
|UBS AG
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13:10
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research