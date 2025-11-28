Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge

Kaum verändert zeigt sich der LUS-DAX am Freitag.

Um 12:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent tiefer bei 23 759,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 711,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 799,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 242,00 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 050,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 19 432,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,01 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 230,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,68 Prozent auf 97,84 EUR), BASF (+ 0,61 Prozent auf 44,89 EUR), Infineon (+ 0,55 Prozent auf 35,91 EUR) und Brenntag SE (+ 0,49 Prozent auf 49,69 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Daimler Truck (-1,54 Prozent auf 36,47 EUR), Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 497,50 EUR), Fresenius SE (-0,72 Prozent auf 47,02 EUR), Hannover Rück (-0,70 Prozent auf 257,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 541,00 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 818 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 235,346 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

