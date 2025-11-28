XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der DAX gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag tendiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,04 Prozent tiefer bei 23 759,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,047 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,054 Prozent auf 23 780,75 Punkte an der Kurstafel, nach 23 767,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 781,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 725,42 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 28.10.2025, einen Wert von 24 278,63 Punkten auf. Der DAX stand vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 24 039,92 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.11.2024, den Wert von 19 425,73 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18,65 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 0,71 Prozent auf 227,10 EUR), Infineon (+ 0,67 Prozent auf 35,95 EUR), Siemens (+ 0,33 Prozent auf 228,30 EUR), BASF (+ 0,20 Prozent auf 44,71 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,20 Prozent auf 353,80 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Daimler Truck (-0,81 Prozent auf 36,74 EUR), adidas (-0,50 Prozent auf 158,80 EUR), EON SE (-0,49 Prozent auf 15,26 EUR), Hannover Rück (-0,46 Prozent auf 257,60 EUR) und Allianz (-0,46 Prozent auf 370,10 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 129 394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 235,346 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,96 erwartet. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

