DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX aktuell

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 23 765,66 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,047 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,054 Prozent fester bei 23 780,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 23 767,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 720,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 781,57 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 2,08 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.10.2025, wurde der DAX mit 24 278,63 Punkten berechnet. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 24 039,92 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 28.11.2024, einen Wert von 19 425,73 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 18,68 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 230,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,68 Prozent auf 97,84 EUR), BASF (+ 0,61 Prozent auf 44,89 EUR), Infineon (+ 0,55 Prozent auf 35,91 EUR) und Brenntag SE (+ 0,49 Prozent auf 49,69 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Daimler Truck (-1,54 Prozent auf 36,47 EUR), Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 497,50 EUR), Fresenius SE (-0,72 Prozent auf 47,02 EUR), Hannover Rück (-0,70 Prozent auf 257,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 541,00 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 818 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,346 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,06 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.

Redaktion finanzen.at