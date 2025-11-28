Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Lukrative Hannover Rück-Investition?
|
28.11.2025 10:03:43
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Hannover Rück-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hannover Rück-Papier an diesem Tag 178,90 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hat, hat nun 55,897 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 258,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 466,18 EUR wert. Damit wäre die Investition 44,66 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück bezifferte sich zuletzt auf 31,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Hannover Rück
