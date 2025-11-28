Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Hannover Rück-Investition? 28.11.2025 10:03:43

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hannover Rück-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Hannover Rück-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hannover Rück-Papier an diesem Tag 178,90 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hat, hat nun 55,897 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 258,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 466,18 EUR wert. Damit wäre die Investition 44,66 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück bezifferte sich zuletzt auf 31,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten