ANALYSE-FLASH: UBS belässt Wolters Kluwer auf 'Buy' - Ziel 155 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Im ersten Quartal sei der Informationsdienstleister um sechs Prozent gewachsen und damit so, wie er erwartet habe, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion auf das Zahlenwerk. In den wichtigsten Segmenten habe sich Wolters Kluwer stark entwickelt. Investoren dürften darauf leicht positiv reagieren, auch wenn sich an den Marktschätzungen nicht viel ändern dürfte./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2024 / 06:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2024 / 06:23 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------