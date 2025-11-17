Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|
17.11.2025 12:19:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Bilfinger auf 98 Euro - 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger (Bilfinger SE) nach Zahlen zum dritten Quartal von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den guten Resultaten richteten sich die Blicke nun auf den Kapitalmarkttag des Industriedienstleisters, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem dürfte es neuen Margenziele geben./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
