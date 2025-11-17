Bilfinger Aktie

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

Bilfinger SE-Investment im Blick 17.11.2025 10:03:54

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Bilfinger SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bilfinger SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Bilfinger SE-Aktie bei 46,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bilfinger SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,356 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (97,05 EUR), wäre das Investment nun 2 072,62 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 107,26 Prozent gleich.

Bilfinger SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,61 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bilfinger SE

11:00 Bilfinger Neutral UBS AG
14.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Bilfinger Neutral UBS AG
13.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 100,10 3,14% Bilfinger SE

