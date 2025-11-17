Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Bilfinger SE-Investment im Blick
|
17.11.2025 10:03:54
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bilfinger SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Bilfinger SE-Aktie bei 46,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bilfinger SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,356 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (97,05 EUR), wäre das Investment nun 2 072,62 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 107,26 Prozent gleich.
Bilfinger SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,61 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Bilfinger SE
