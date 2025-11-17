EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf

EQS-News: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf

Bilfinger SE: Aktienrückkauf



17.11.2025 / 14:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 43. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 wurden insgesamt 11.272 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs [EUR] 10.11.2025 2.295 91,8977 11.11.2025 2.335 90,3478 12.11.2025 2.331 90,4856 13.11.2025 2.111 99,9533 14.11.2025 2.200 95,9227

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschließlich 14. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 602.642 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse.