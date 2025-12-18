Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
|
18.12.2025 11:41:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Alzchem auf 173 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 161 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen etabliere sich zunehmend erfolgreich im Sport- und Gesundheitsbereich und erschließe weiterhin vielversprechende Marktsegmente für Kreatin, wie Frauengesundheit und gesundes Altern, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für 2025 nach oben./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alzchem Group AGmehr Nachrichten
|
11:41
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Alzchem auf 173 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
17.12.25
|EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.12.25
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
17.12.25
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: SDAX zum Start orientierungslos (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwacher Handel: SDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.12.25
|EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 10 Mio. Euro (EQS Group)