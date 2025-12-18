Alzchem Group Aktie

Alzchem Group Aktie

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

18.12.2025 11:41:38

ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Alzchem auf 173 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 161 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen etabliere sich zunehmend erfolgreich im Sport- und Gesundheitsbereich und erschließe weiterhin vielversprechende Marktsegmente für Kreatin, wie Frauengesundheit und gesundes Altern, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für 2025 nach oben./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

