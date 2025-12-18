Alzchem Group Aktie
|136,40EUR
|-3,60EUR
|-2,57%
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 161 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen etabliere sich zunehmend erfolgreich im Sport- und Gesundheitsbereich und erschließe weiterhin vielversprechende Marktsegmente für Kreatin, wie Frauengesundheit und gesundes Altern, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für 2025 nach oben./rob/edh/mf
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
173,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
137,80 €
|
Abst. Kursziel*:
25,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
136,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,83%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Analysen zu Alzchem Group AGmehr Analysen
