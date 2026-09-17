Analyse: So bewertet Bernstein Research die Beiersdorf-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Mittwoch die Daten von US-Kassenscannern hinsichtlich der Produkte der europäischen Konsumgüterkonzerne aus. Bei Beiersdorf halte die Erholung an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:05 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 75,30 EUR nach oben. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 26,16 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35 755 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 18,5 Prozent zurück. Experten erwarten, dass Beiersdorf am 04.03.2027 die Q4 2026-Bilanz vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC



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