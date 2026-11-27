Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Analyse im Fokus
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27.11.2026 16:22:47
Bernstein Research: Beiersdorf-Aktie erhält Outperform
Bernstein Research hat Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Callum Elliott beschäftigte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Herstellen von Lebensmittel sowie von Haushalts- und Körperpflegeprodukten mit aktuellen Kassen-Scannerdaten für die vier Wochen bis Anfang November, die die Trends für Westeuropa zeigen. Das Wachstum des Marktes für verpackte Verbrauchsgüter habe sich dank höherer Absatzmengen in den meisten Kategorien verbessert. "Beauty" sei mit einem Plus von 4,5 Prozent die stärkste Kategorie geblieben. Der Bereich "Lebensmittel" habe von einem beschleunigten Absatzwachstum profitiert und der Bereich "Körperpflege" von einer Erholung der Absatzmengen. Der Bereich "Haushaltswaren" wachse zudem wieder, während der Bereich "Verbrauchergesundheit" weiter rückläufig gewesen sei.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:05 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 82,80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 14,73 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 119 169 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 10,4 Prozent. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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