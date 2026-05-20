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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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20.05.2026 06:30:00
Analyse zur Google I/O: Überfällige Ehrlichkeit
Durch die Blume ist Googles Botschaft glasklar: Die nächste Dekade der KI muss die Bezahlfrage beantworten, kommentiert Malte Kirchner in Mountain View.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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