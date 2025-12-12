Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
12.12.2025 11:06:00
Android: Schutz vor Schnüffelei mit einem Flag für App-Entwickler
Google hat Android 16 ein Flag verpasst, mit dem App-Entwickler Malware aussperren können, die über Barrierefreiheitsfunktionen spioniert. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
