Android Auto Now Fits Weirdly Shaped Screens and Streams Video While Parked

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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12.05.2026 19:01:00
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The overhaul -- including the biggest Google Maps update in a decade -- brings a full UI refresh and new Gemini capabilities to more than 250 million vehicles.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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