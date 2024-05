Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart

Am Freitag geht es im DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,91 Prozent auf 18 522,10 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,817 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,020 Prozent auf 18 687,60 Punkte an der Kurstafel, nach 18 691,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 687,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 520,73 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der DAX einen Wert von 18 088,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 17 419,33 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 24.05.2023, einen Stand von 15 842,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 10,45 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 0,26 Prozent auf 23,31 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,03 Prozent auf 38,63 EUR), Daimler Truck (-0,03 Prozent auf 38,98 EUR), Fresenius SE (-0,21 Prozent auf 28,30 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,21 Prozent auf 117,75 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Brenntag SE (-3,83 Prozent auf 64,70 EUR), Sartorius vz (-2,71 Prozent auf 255,10 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 37,44 EUR), Siemens Energy (-1,63 Prozent auf 24,17 EUR) und Commerzbank (-1,54 Prozent auf 15,33 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 544 905 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 209,307 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,90 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

