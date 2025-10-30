QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
30.10.2025 12:27:14
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,14 Prozent schwächer bei 24 092,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 219,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 053,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 906,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 312,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der LUS-DAX 19 232,00 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 20,68 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern registriert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Airbus SE (+ 1,85 Prozent auf 212,15 EUR), Infineon (+ 0,79 Prozent auf 34,65 EUR), Siemens (+ 0,65 Prozent auf 247,35 EUR), adidas (+ 0,64 Prozent auf 166,30 EUR) und Scout24 (+ 0,61 Prozent auf 98,95 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-2,13 Prozent auf 27,54 EUR), Siemens Energy (-1,87 Prozent auf 104,85 EUR), Vonovia SE (-1,61 Prozent auf 26,23 EUR), Rheinmetall (-1,36 Prozent auf 1 707,50 EUR) und QIAGEN (-1,24 Prozent auf 40,47 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 672 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 255,386 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Mit 5,34 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
