XETRA-Handel DAX verbucht am Mittag Verluste

Beim DAX stehen die Signale am Donnerstag auf Stabilisierung.

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,20 Prozent leichter bei 24 076,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,088 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,264 Prozent stärker bei 24 187,82 Punkten, nach 24 124,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 215,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 057,02 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 880,72 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 30.07.2025, einen Wert von 24 262,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, lag der DAX-Kurs bei 19 257,34 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,23 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Airbus SE (+ 1,85 Prozent auf 212,15 EUR), Infineon (+ 0,79 Prozent auf 34,65 EUR), Siemens (+ 0,65 Prozent auf 247,35 EUR), adidas (+ 0,64 Prozent auf 166,30 EUR) und Scout24 (+ 0,61 Prozent auf 98,95 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Telekom (-2,13 Prozent auf 27,54 EUR), Siemens Energy (-1,87 Prozent auf 104,85 EUR), Vonovia SE (-1,61 Prozent auf 26,23 EUR), Rheinmetall (-1,36 Prozent auf 1 707,50 EUR) und QIAGEN (-1,24 Prozent auf 40,47 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 672 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 255,386 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Die Porsche Automobil-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

