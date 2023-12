Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Montagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Um 15:57 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 16 764,50 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 735,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 789,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, einen Stand von 15 300,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 828,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wurde der LUS-DAX mit 14 327,00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 19,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 2,55 Prozent auf 313,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 22,84 EUR), QIAGEN (+ 0,96 Prozent auf 38,94 EUR), Deutsche Börse (+ 0,61 Prozent auf 181,60 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,61 Prozent auf 11,90 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-3,96 Prozent auf 10,92 EUR), Zalando (-3,10 Prozent auf 21,59 EUR), Bayer (-1,40 Prozent auf 31,45 EUR), Fresenius SE (-1,33 Prozent auf 28,15 EUR) und Continental (-1,30 Prozent auf 72,64 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 265 247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 173,326 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 8,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at