Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX zeigt sich am Montag wenig bewegt.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent stärker bei 3 573,06 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 563,107 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,183 Prozent auf 3 573,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 566,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 569,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 586,58 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 409,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 628,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 413,81 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 3,97 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 3,77 Prozent auf 33,54 EUR), AIXTRON SE (+ 2,47 Prozent auf 17,04 EUR), Infineon (+ 1,84) Prozent auf 36,47 EUR), Nordex (+ 1,04 Prozent auf 29,26 EUR) und Ottobock (+ 1,00 Prozent auf 65,60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-1,65 Prozent auf 45,30 EUR), CANCOM SE (-1,64 Prozent auf 27,05 EUR), Kontron (-0,97 Prozent auf 22,44 EUR), freenet (-0,95 Prozent auf 29,16 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,82 Prozent auf 38,70 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 786 479 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten

2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at