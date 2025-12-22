TecDAX

Index im Blick 22.12.2025 12:26:55

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX zeigt sich am Montag wenig bewegt.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent stärker bei 3 573,06 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 563,107 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,183 Prozent auf 3 573,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 566,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 569,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 586,58 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 409,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 628,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 413,81 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 3,97 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 3,77 Prozent auf 33,54 EUR), AIXTRON SE (+ 2,47 Prozent auf 17,04 EUR), Infineon (+ 1,84) Prozent auf 36,47 EUR), Nordex (+ 1,04 Prozent auf 29,26 EUR) und Ottobock (+ 1,00 Prozent auf 65,60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-1,65 Prozent auf 45,30 EUR), CANCOM SE (-1,64 Prozent auf 27,05 EUR), Kontron (-0,97 Prozent auf 22,44 EUR), freenet (-0,95 Prozent auf 29,16 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,82 Prozent auf 38,70 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 786 479 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten

2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

