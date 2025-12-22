TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Für den TecDAX geht es am Montagnachmittag aufwärts.

Am Montag tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,36 Prozent höher bei 3 579,50 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 563,107 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,183 Prozent fester bei 3 573,32 Punkten, nach 3 566,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 586,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 569,89 Zählern.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der TecDAX auf 3 409,22 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Stand von 3 628,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 3 413,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,16 Prozent aufwärts. Bei 3 994,94 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 3,04 Prozent auf 5,94 EUR), Infineon (+ 2,23 Prozent auf 36,61 EUR), AIXTRON SE (+ 2,05 Prozent auf 16,97 EUR), SMA Solar (+ 1,24 Prozent auf 32,72 EUR) und Sartorius vz (+ 0,83 Prozent auf 242,10 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-2,36 Prozent auf 26,85 EUR), Nordex (-1,66 Prozent auf 28,48 EUR), HENSOLDT (-1,36 Prozent auf 72,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,92 Prozent auf 38,66 EUR) und freenet (-0,48 Prozent auf 29,30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 244 755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 237,737 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,64 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at