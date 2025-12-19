TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX aktuell
|
19.12.2025 12:27:06
Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags leichter
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,29 Prozent schwächer bei 3 547,34 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 554,607 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,307 Prozent tiefer bei 3 546,91 Punkten, nach 3 557,82 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 558,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 538,72 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,343 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 3 420,99 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 3 631,92 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 3 432,85 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,22 Prozent aufwärts. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit 1&1 (+ 2,12 Prozent auf 24,10 EUR), Nordex (+ 1,32 Prozent auf 29,06 EUR), Siltronic (+ 0,82 Prozent auf 46,56 EUR), EVOTEC SE (+ 0,70 Prozent auf 5,18 EUR) und United Internet (+ 0,53 Prozent auf 26,42 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil CANCOM SE (-2,12 Prozent auf 27,70 EUR), AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 16,40 EUR), Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 93,25 EUR), SAP SE (-1,36 Prozent auf 206,60 EUR) und Eckert Ziegler (-0,97 Prozent auf 14,34 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 179 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 235,745 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten
|
12:27
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verliert mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|MDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
18.12.25