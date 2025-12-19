Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags leichter

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,29 Prozent schwächer bei 3 547,34 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 554,607 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,307 Prozent tiefer bei 3 546,91 Punkten, nach 3 557,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 558,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 538,72 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,343 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 3 420,99 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 3 631,92 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 3 432,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,22 Prozent aufwärts. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit 1&1 (+ 2,12 Prozent auf 24,10 EUR), Nordex (+ 1,32 Prozent auf 29,06 EUR), Siltronic (+ 0,82 Prozent auf 46,56 EUR), EVOTEC SE (+ 0,70 Prozent auf 5,18 EUR) und United Internet (+ 0,53 Prozent auf 26,42 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil CANCOM SE (-2,12 Prozent auf 27,70 EUR), AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 16,40 EUR), Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 93,25 EUR), SAP SE (-1,36 Prozent auf 206,60 EUR) und Eckert Ziegler (-0,97 Prozent auf 14,34 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 179 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 235,745 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

