Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags

Das macht der MDAX am Mittag.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,62 Prozent auf 29 783,71 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 293,965 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,175 Prozent schwächer bei 29 917,67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 970,08 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 29 757,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 000,03 Punkten lag.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 1,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.02.2025, lag der MDAX bei 27 584,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 428,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 245,89 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,80 Prozent zu. Bei 30 505,59 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 24 989,87 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit TUI (+ 4,50 Prozent auf 7,39 EUR), Bechtle (+ 2,38 Prozent auf 41,30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,92 Prozent auf 133,00 EUR), K+S (+ 1,89 Prozent auf 13,73 EUR) und PUMA SE (+ 1,33 Prozent auf 24,31 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-7,58 Prozent auf 72,50 EUR), TRATON (-4,63 Prozent auf 33,95 EUR), Hypoport SE (-3,56 Prozent auf 168,10 EUR), thyssenkrupp (-3,01 Prozent auf 10,01 EUR) und Nordex (-2,68 Prozent auf 16,68 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 872 749 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 24,403 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,15 zu Buche schlagen. RTL lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at