Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags schwächer

So bewegt sich der TecDAX am Freitagmittag.

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,49 Prozent tiefer bei 3 359,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 526,006 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,051 Prozent auf 3 408,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 410,20 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 354,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 408,47 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 2,75 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 426,48 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 05.01.2024, einen Stand von 3 226,36 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 05.04.2023, einen Wert von 3 298,61 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,05 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 187,26 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Bechtle (+ 0,29 Prozent auf 49,26 EUR), MorphoSys (+ 0,00 Prozent auf 67,20 EUR), Telefonica Deutschland (-0,09 Prozent auf 2,35 EUR), PNE (-0,45 Prozent auf 13,24 EUR) und Nemetschek SE (-0,62 Prozent auf 87,95 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Kontron (-6,66 Prozent auf 19,21 EUR), HENSOLDT (-4,91 Prozent auf 41,46 EUR), JENOPTIK (-4,78 Prozent auf 27,52 EUR), Nagarro SE (-4,03 Prozent auf 73,80 EUR) und Energiekontor (-2,96 Prozent auf 65,50 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 245 595 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 208,023 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im TecDAX hat die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

