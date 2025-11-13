AIXTRON Aktie
Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Donnerstagmittag
Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,07 Prozent auf 3 573,58 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 561,390 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,291 Prozent auf 3 586,36 Punkte an der Kurstafel, nach 3 575,94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 567,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 603,72 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 2,15 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 13.10.2025, den Wert von 3 684,68 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2025, den Wert von 3 759,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 332,79 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 3,99 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 10,29 Prozent auf 17,15 EUR), PNE (+ 7,54 Prozent auf 10,84 EUR), CANCOM SE (+ 4,17 Prozent auf 25,00 EUR), Bechtle (+ 2,77 Prozent auf 35,66 EUR) und HENSOLDT (+ 2,54 Prozent auf 84,90 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen JENOPTIK (-3,99 Prozent auf 20,20 EUR), AIXTRON SE (-3,97 Prozent auf 18,63 EUR), SMA Solar (-3,54 Prozent auf 29,44 EUR), Nordex (-2,50 Prozent auf 27,34 EUR) und Siemens Healthineers (-2,43 Prozent auf 43,73 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 939 567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 247,131 Mrd. Euro den größten Anteil.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Mit 7,44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
