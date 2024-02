Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite mittags leichter

Am Freitag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag fällt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,12 Prozent auf 15 887,51 Punkte zurück. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,027 Prozent auf 15 910,43 Punkte an der Kurstafel, nach 15 906,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 15 752,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 917,41 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,583 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14 944,35 Punkte. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 14 113,67 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, bei 11 855,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,60 Prozent aufwärts. Bei 16 080,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Sangamo Therapeutics (+ 11,43 Prozent auf 1,17 USD), Applied Materials (+ 8,61 Prozent auf 203,82 USD), Ebix (+ 7,20 Prozent auf 1,34 USD), Sify (+ 6,57 Prozent auf 1,46 USD) und BE Semiconductor Industries (+ 4,13 Prozent auf 172,59 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Trend Micro (-17,20 Prozent auf 7 221,00 JPY), Innodata (-9,86 Prozent auf 7,68 USD), Enzon Pharmaceuticals (-9,11 Prozent auf 0,08 USD), Agenus (-6,79 Prozent auf 0,61 USD) und Corcept Therapeutics (-6,56 Prozent auf 22,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 460 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,827 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Roivant Sciences-Aktie mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 68,40 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at