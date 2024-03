Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Kaum verändert zeigte sich der ATX Prime am vierten Tag der Woche.

Letztendlich ging der ATX Prime den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 1 703,93 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,023 Prozent auf 1 706,28 Punkte an der Kurstafel, nach 1 706,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 709,70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 695,54 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,094 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 07.02.2024, bei 1 702,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 649,64 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 07.03.2023, bei 1 779,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 0,589 Prozent zurück. Bei 1 750,09 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Addiko Bank (+ 2,37 Prozent auf 15,10 EUR), Lenzing (+ 1,93 Prozent auf 29,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,83 Prozent auf 18,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,81 Prozent auf 42,25 EUR) und Wienerberger (+ 1,38 Prozent auf 32,22 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen PORR (-2,47 Prozent auf 13,42 EUR), Rosenbauer (-2,11 Prozent auf 27,90 EUR), Raiffeisen (-1,58 Prozent auf 19,88 EUR), Polytec (-1,45 Prozent auf 3,40 EUR) und OMV (-1,36 Prozent auf 39,97 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 566 630 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 24,215 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,15 zu Buche schlagen. Mit 10,03 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

