Börse Wien in Grün: ATX am Mittwochmittag stärker

Der ATX befindet sich am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,00 Prozent auf 4 907,57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 142,797 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,021 Prozent stärker bei 4 859,93 Punkten, nach 4 858,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 4 917,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 859,41 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,97 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 666,71 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Wert von 4 716,84 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 12.11.2024, einen Wert von 3 501,88 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 34,20 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 917,43 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 4,08 Prozent auf 21,70 EUR), voestalpine (+ 3,85 Prozent auf 33,42 EUR), PORR (+ 2,52 Prozent auf 26,45 EUR), Raiffeisen (+ 1,68 Prozent auf 32,70 EUR) und BAWAG (+ 1,58 Prozent auf 116,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen DO (-1,50 Prozent auf 197,00 EUR), AT S (AT&S) (-0,67 Prozent auf 29,55 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 30,80 EUR), Erste Group Bank (+ 0,21 Prozent auf 93,35 EUR) und CA Immobilien (+ 0,33 Prozent auf 24,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 312 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,884 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

