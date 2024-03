Angespannte Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich schwächer

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,21 Prozent leichter bei 11 765,33 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,287 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,339 Prozent leichter bei 11 750,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 11 790,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 739,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 779,76 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 213,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, stand der SMI bei 11 209,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, betrug der SMI-Kurs 10 716,72 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 5,33 Prozent zu. Bei 11 799,91 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,00 Prozent auf 83,66 CHF), Richemont (+ 1,49 Prozent auf 149,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,07 Prozent auf 42,50 CHF), Swisscom (+ 0,95 Prozent auf 510,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,85 Prozent auf 112,75 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swiss Life (-5,50 Prozent auf 629,40 CHF), Roche (-3,15 Prozent auf 233,40 CHF), Partners Group (-0,92 Prozent auf 1 295,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,57 Prozent auf 243,10 CHF) und Novartis (-0,46 Prozent auf 86,73 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 743 601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 256,386 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,80 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at