NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
27.10.2025 21:15:00
Angriff auf Nvidia und AMD: Qualcomm kündigt neue KI-Chips an
Der US-Chipkonzern Qualcomm stellt neue KI-Beschleuniger vor. Mit diesem Schritt nimmt das Unternehmen den Markt für KI-Rechenzentren in den Blick.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
